Учайкін розповів про ситуацію з петицією Порошенку про право на зброю

Робоча група при Конституційній комісії з цього питання не проводить засідання більше двох років

Робоча група при Конституційній комісії, яка за дорученням президента України Петра Порошенка вивчає питання про право громадян на захист за допомогою короткоствольної зброї, не проводить засідання з березня 2016 року. Про це РБК-Україна розповів голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Зазначимо, серед 40 петицій на сайті Адміністрації президента, на які відповів Порошенко, була петиція з проханням законодавчо затвердити право громадян на захист, зареєстрована Учайкіним.

У цій петиції пропонувалося закріпити в Конституції право громадян на придбання короткоствольної зброї і прийняти законопроект "Про цивільну зброю та боєприпаси". У відповіді президент доручив ініціювати засідання робочої групи конституційної комісії парламенту із залученням автора петиції. У коментарі РБК-Україна Георгій Учайкін підтвердив, що така група дійсно була створена і провела кілька засідань.

"Було кілька засідань цієї групи, раз на кілька місяців. Збиралися, розмовляли. Засідання постійно переносилися. Останнє було в березні 2016 року, після чого без офіційного закриття групи жодних зустрічей не було", - зазначив Учайкін.

На його думку, в Україні система електронних петицій не працює, оскільки у влади немає діалогу з суспільством з найбільш актуальних питань.

"Народ ніяк не може вплинути на державу, а відповіді на петиції - це відписки. У США я спілкувався з одним конгресменом з цього питання, він зазначив, що у нас в Україні завищений поріг голосів для петиції. 25 тисяч для 40 мільйонів населення - це, на його думку, багато. В Америці поріг для петиції - 100 тисяч голосів. Але там і населення перевищує 300 мільйонів осіб. І в США після набору голосів петиція відразу лягає на стіл до президента, який зобов'язаний її розглянути", - пояснює Учайкін.

Є приклади, коли петиції в США приводили до ухвалення законів. Наприклад, петиція про розблокування мобільного телефону, прив'язаного до оператора, пройшла в 2014 році шлях від петиції до закону.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Порошенко доручив обговорити петицію про зброю в Конституційній комісії. Після цього у Раді заявляли, що не проти надання права на зброю громадянам, але тільки після встановлення миру.