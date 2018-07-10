Учайкин рассказал о ситуации с петицией Порошенко о праве на оружие
Рабочая группа при Конституционной комиссии по этому вопросу не проводит заседания более двух лет
Рабочая группа при Конституционной комиссии, которая по поручению президента Украины Петра Порошенко изучает вопрос о праве граждан на защиту с помощью короткоствольного оружия, не проводит заседания с марта 2016 года. Об этом РБК-Украина рассказал глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
Отметим, среди 40 петиций на сайте Администрации президента, на которые ответил Порошенко, была петиция с просьбой законодательно утвердить право граждан на защиту, зарегистрированная Учайкиным.
В этой петиции предлагалось закрепить в Конституции право граждан на приобретение короткоствольного оружия и принять законопроект "О гражданском оружии и боеприпасах". В ответе президент поручил инициировать заседание рабочей группы при конституционной комиссии парламента с привлечением автора петиции. В комментарии РБК-Украина Георгий Учайкин подтвердил, что такая группа действительно была создана и провела несколько заседаний.
"Было несколько заседаний этой группы, раз в несколько месяцев. Собирались, разговаривали. Заседания постоянно переносились. Последнее было в марте 2016 года, после чего без официального закрытия группы никаких встреч не было", - отметил Учайкин.
По его мнению, в Украине система электронных петиций не работает, поскольку у власти нет диалога с обществом по наиболее актуальным вопросам.
"Народ никак не может повлиять на государство, а ответы на петиции - это отписки. В США я общался с одним конгрессменом по этому вопросу, он отметил, что у нас в Украине завышен порог голосов для петиции. 25 тысяч для 40 миллионов населения - это, по его мнению, много. В Америке порог для петиции - 100 тысяч голосов. Но там и население превышает 300 миллионов человек. И в США после набора голосов петиция сразу ложится на стол к президенту, который обязан ее рассмотреть", - поясняет Учайкин.
Есть примеры, когда петиции в США приводили к принятию законов. Например, петиция о разблокировке мобильного телефона, привязанного к оператору, прошла в 2014 году путь от петиции к закону.
Напомним, в сентябре 2015 года Порошенко поручил обсудить петицию об оружии в Конституционной комиссии. После этого в Раде заявляли, что не против предоставления права на оружие гражданам, но только после установления мира.