Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи
Участь у саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть представники 44 країн. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час брифінгу.
Країни-учасниці Кримської платформи
На рівні президентів будуть представлені:
- Латвія,
- Литва,
- Естонія,
- Польща,
- Словаччина,
- Угорщина,
- Молдова,
- Словенія,
- Фінляндія.
На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені:
- Румунія,
- Грузія,
- Хорватія,
- Швеція.
Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів:
- Швейцарія,
- Чехія.
Чотирнадцять держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ:
- Туреччина,
- Франція,
- Німеччина,
- Іспанія,
- Італія,
- Бельгія,
- Австрія,
- Нідерланди,
- Люксембург,
- Ірландія,
- Данія,
- Болгарія,
- Чорногорія,
- Північна Македонія.
Дві держави будуть представлені міністрами оборони:
- Велика Британія,
- Португалія.
США будуть представлені особистим посланцем президента Джо Байдена і членом уряду - міністром транспорту США.
Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.
Сім держав будуть представлені на рівні послів:
- Нова Зеландія,
- Мальта,
- Японія,
- Австралія,
- Кіпр,
- Канада,
- Греція.
Організації, які візьмуть участь у Кримській платформі
Європейську комісію представить віце-президент Валдіс Домбровскіс.
НАТО представлятиме заступник генерального секретаря.
Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич.
ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.
Також в Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель.
"Загалом - 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників", - резюмував Кулеба.