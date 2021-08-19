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Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи

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Четвер 19 серпня 2021 10:18
Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Участь у саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть представники 44 країн. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час брифінгу.

Країни-учасниці Кримської платформи

На рівні президентів будуть представлені:

  • Латвія,
  • Литва,
  • Естонія,
  • Польща,
  • Словаччина,
  • Угорщина,
  • Молдова,
  • Словенія,
  • Фінляндія.

На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені:

  • Румунія,
  • Грузія,
  • Хорватія,
  • Швеція.

Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів:

  • Швейцарія,
  • Чехія.

Чотирнадцять держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ:

  • Туреччина,
  • Франція,
  • Німеччина,
  • Іспанія,
  • Італія,
  • Бельгія,
  • Австрія,
  • Нідерланди,
  • Люксембург,
  • Ірландія,
  • Данія,
  • Болгарія,
  • Чорногорія,
  • Північна Македонія.

Дві держави будуть представлені міністрами оборони:

  • Велика Британія,
  • Португалія.

США будуть представлені особистим посланцем президента Джо Байдена і членом уряду - міністром транспорту США.

Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.

Сім держав будуть представлені на рівні послів:

  • Нова Зеландія,
  • Мальта,
  • Японія,
  • Австралія,
  • Кіпр,
  • Канада,
  • Греція.

Організації, які візьмуть участь у Кримській платформі

Європейську комісію представить віце-президент Валдіс Домбровскіс.

НАТО представлятиме заступник генерального секретаря.

Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич.

ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.

Також в Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Загалом - 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників", - резюмував Кулеба.

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Дмитро Кулеба Кримська платформа
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