Генсек Ради Європи офіційно подав прохання Путіну про звільнення Сенцова

СЕ чекає офіційного підтвердження отримання прохання по дипломатичних каналах Росії

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це інформує "Голос Америки".

Олег Сенцов голодує вже 44-й день на момент 26 червня. Відповідно до Європейської конвенції з прав людини, керівник Ради Європи може подати таке прохання.

"Документ був відправлений, чекаємо офіційного підтвердження по дипломатичних каналах Росії", - відзначили в прес-службі Ради Європи.

Нагадаємо, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе опублікував копію довідки, виданої Федеральною службою виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому окруue консульству України в Єкатеринбурзі, згідно з якою політв'язень Олег Сенцов названий громадянином України.

Зазначимо, в Росії неодноразово стверджували, що кримчанин Олег Сенцов на момент засудження був громадянином Російської Федерації.