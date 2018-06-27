Фріланд закликала звільнити Сенцова

Фріланд заявила, що Україна знаходиться на межі між авторитарним режимом і ліберальною демократією

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ). Про це вона заявила у ході візиту у Данію.

"Я хочу закликати звільнити пана Сенцова... Ми всі підтримуємо ліберальну демократію, тому що Україна це та країна, яка є на межі між авторитарним режимом і ліберальною демократією", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявляв, що український політв'язень, режисер Олег Сенцов не може бути помилувано на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.