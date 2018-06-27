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Фріланд закликала звільнити Сенцова

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:38
Фото: Христя Фріланд (facebook.com/CanadaFP)
Фото: Христя Фріланд (facebook.com/CanadaFP)

Фріланд заявила, що Україна знаходиться на межі між авторитарним режимом і ліберальною демократією

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ). Про це вона заявила у ході візиту у Данію.

"Я хочу закликати звільнити пана Сенцова... Ми всі підтримуємо ліберальну демократію, тому що Україна це та країна, яка є на межі між авторитарним режимом і ліберальною демократією", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявляв, що український політв'язень, режисер Олег Сенцов не може бути помилувано на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.

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Теги публікації: Канада, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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