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Москалькова заявила, що Денісова не зможе без неї відвідати Сенцова в РФ

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 15:26
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Москалькова заявила, що у Сенцова є паспорт громадянина РФ і він за нього "розписувався"

Омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова не зможе без неї відвідати українського політв'язня Олега Сенцова в Росії. Про це Москалькова заявила на брифінгу в Києві.

"Я органам влади направила звернення з проханням допустити (Денісову, - ред.) разом зі мною (до Сенцова, - ред.). Тому що наше законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни. Вона громадянка України, він - громадянин РФ...людина з двома громадянствами за фактом. У нього в документах є паспорт громадянина РФ і він за нього розписувався", - заявила Москалькова.

Москалькова також заявила, що після повернення з Києва вона має намір відвідати Сенцова.

"Він встає, ходить по камері, 15 м камера, 2 вікна, провітрюване приміщення. Я особисто полечу, щоб переконатися який його стан здоров'я", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявляла, що Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями.

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Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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