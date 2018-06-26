Москалькова заявила, що Денісова не зможе без неї відвідати Сенцова в РФ

Москалькова заявила, що у Сенцова є паспорт громадянина РФ і він за нього "розписувався"

Омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова не зможе без неї відвідати українського політв'язня Олега Сенцова в Росії. Про це Москалькова заявила на брифінгу в Києві.

"Я органам влади направила звернення з проханням допустити (Денісову, - ред.) разом зі мною (до Сенцова, - ред.). Тому що наше законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни. Вона громадянка України, він - громадянин РФ...людина з двома громадянствами за фактом. У нього в документах є паспорт громадянина РФ і він за нього розписувався", - заявила Москалькова.

Москалькова також заявила, що після повернення з Києва вона має намір відвідати Сенцова.

"Він встає, ходить по камері, 15 м камера, 2 вікна, провітрюване приміщення. Я особисто полечу, щоб переконатися який його стан здоров'я", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявляла, що Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями.