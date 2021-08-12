Президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи
Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва до Дня Незалежності України. Він візьме участь у саміті Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу канцелярії польського президента.
"23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи та святкуванні Дня Незалежності України в Києві", - йдеться в повідомленні.
Станом на 11 серпня, участь у саміті підтвердили 38 країн.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.