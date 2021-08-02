Кримська платформа: Кулеба назвав чотири тематичні панелі
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи. Окремо буде основне засідання за участі глав делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".
"На саміті, окрім основного засідання за участі глав делегацій, відбудеться 4 тематичні панелі", - повідомив Кулеба.
Мова йде про такі тематичні панелі:
- про невизнання спроби анексії Криму,
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
За його словами, декларація, яка ухвалять, буде відкритою для приєднання інших держав.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня.