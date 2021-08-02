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Кримська платформа: Кулеба назвав чотири тематичні панелі

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 12:09
Кримська платформа: Кулеба назвав чотири тематичні панелі Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи. Окремо буде основне засідання за участі глав делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".

"На саміті, окрім основного засідання за участі глав делегацій, відбудеться 4 тематичні панелі", - повідомив Кулеба.

Мова йде про такі тематичні панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму,
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

За його словами, декларація, яка ухвалять, буде відкритою для приєднання інших держав.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

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Крим Саміт Дмитро Кулеба
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