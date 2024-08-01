Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации

Рекрутинг в Украине

Напомним, еще в прошлом году Министерство обороны Украины запустило рекрутинг в ВСУ. Эта процедура отличается от обычной мобилизации в ТЦК.

В рамках рекрутинга украинцы могут сами выбрать подразделение, род войск и специальность для прохождения службы.

Мобилизоваться при помощи рекрутинга украинцы могут как в онлайн, так и в офлайн-формате. Эта услуга доступна на ряде онлайн-площадок по поиску работы и в рекрутинговых центрах.

Более детально о рекрутинге - в материале РБК-Украина.

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