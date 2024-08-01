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Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации

Иллюстративное фото: в Украине хотят внести изменения в мобилизацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине мужчин, которые хотят служить в рядах Вооруженных сил, могут призывать без участия территориальных центров комплектования (ТЦК) . Соответствующая инициатива уже проработана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, изменения предусматривают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, которые проявили желание проходить военную службу, без участия ТЦК. 

Такие изменения, по мнению военного командования, позволят: 

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут выбрать вакантные должности, которые есть в воинских частях;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

 

Рекрутинг в Украине

Напомним, еще в прошлом году Министерство обороны Украины запустило рекрутинг в ВСУ. Эта процедура отличается от обычной мобилизации в ТЦК.

В рамках рекрутинга украинцы могут сами выбрать подразделение, род войск и специальность для прохождения службы.

Мобилизоваться при помощи рекрутинга украинцы могут как в онлайн, так и в офлайн-формате. Эта услуга доступна на ряде онлайн-площадок по поиску работы и в рекрутинговых центрах.

Более детально о рекрутинге - в материале РБК-Украина.

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Призыв в армиюГенштаб ВСУМобилизация в Украине