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Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації

Ілюстративне фото: в Україні хочуть внести зміни до мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні чоловіків, які хочуть служити у лавах Збройних сил, можуть призивати без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК). Відповідну ініціативу вже опрацьовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, зміни передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.

Такі зміни, на думку військового командування, дозволять:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
  • командирам військових частин підібрати та призивати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;
  • військовозобов'язані можуть обрати вакантні посади, які є у військових частинах;
  • нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

 

Рекрутинг в Україні

Нагадаємо, ще минулого року Міністерство оборони України запустило рекрутинг до ЗСУ. Ця процедура відрізняється від звичайної мобілізації у ТЦК.

У рамках рекрутингу українці можуть самі обрати підрозділ, рід військ та спеціальність для проходження служби.

Мобілізуватися за допомогою рекрутингу українці можуть як онлайн, так і в офлайн-форматі. Ця послуга доступна на ряді онлайн-майданчиків з пошуку роботи та в рекрутингових центрах.

Більш детально про рекрутинг - у матеріалі РБК-Україна.

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