Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації

Рекрутинг в Україні

Нагадаємо, ще минулого року Міністерство оборони України запустило рекрутинг до ЗСУ. Ця процедура відрізняється від звичайної мобілізації у ТЦК.

У рамках рекрутингу українці можуть самі обрати підрозділ, рід військ та спеціальність для проходження служби.

Мобілізуватися за допомогою рекрутингу українці можуть як онлайн, так і в офлайн-форматі. Ця послуга доступна на ряді онлайн-майданчиків з пошуку роботи та в рекрутингових центрах.

Більш детально про рекрутинг - у матеріалі РБК-Україна.

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