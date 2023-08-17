Участнице провокаций в Лавре сообщили о подозрении: провоцировала стычки и отрицала агрессию РФ

Отмечается, что фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

Тогда она "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

К тому же, на своей странице в Facebook фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Она также выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашей страны и пыталась дискредитировать украинских военных.

После этого деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, которые представляли искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Киеве обнаружили компьютерную технику, которую она использовала в преступных действиях.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в ее представлении как внутреннего гражданского конфликта).

К тому же, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры

Правоохранители зафиксировали связи отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. В ряде церквей провели обыски, которые подтвердили поддержку Кремля церковниками. В декабре президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего нардепа Вадима Новинского.

29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После этого представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лары, но этого не сделали.

Тогда протестующие начали выходить на акции на территории Лавры, во время которых случались стычки.

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