Вбивство бійця АТО у Бердянську є замовним, - Аброськін

Поліція розглядає три версії вбивства Віталія Олешка

Вбивство колишнього бійця антитерористичної операції, громадського активіста у Бердянську Віталія Олешка є замовним. Про це сказав перший заступник голови Національної поліції -начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає прес-центр Нацполіції.

Під час оперативної наради у Бердянську в четвер, 9 серпня, Аброськін розповів, що наразі слідством розглядаються три основних версії вбивства Олешка.

"Перша версія - злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність вбитого", - сказав Аброськін.

Він також додав, що у слідства є усі підстави вважати, що це замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області.

"Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання. Впевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства", - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, Бердянський міський суд 3 серпня 2018 року заарештував на два місяці Артема Матюшина - одного з підозрюваних у вбивстві бійця антитерористичної операції, громадського активіста Віталія Олешка. Загалом у рамках розслідування вбивства в Бердянську бійця антитерористичної операції прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим.