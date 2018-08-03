Суддя назвав основну версію вбивства Олешка

Новини Суспільство 03.08.2018 - 21:04
Фото: Віталій Олешко (brd24.com)
Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

Олешка вбили "у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності"

Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві бійця АТО та громадського активіста Віталія Олешка суддя Сергій Морока озвучив основну версію досудового слідства.

Слідство припускає, що Олешка вбили "у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності".

"Проведено досудове розслідування, з якого встановлено на думку слідства, що обвинувачені на ґрунті особистих відносин у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності на території міста Бердянськ вирішили вчинити умисне вбивство Олешка Віталія Ігоровича із застосуванням вогнепальної зброї, шляхом здійснення пострілів із цієї зброї", - озвучив суддя клопотання прокуратури.

З вказаною метою обвинувачені вступили між собою у злочинну згоду, визначили свої ролі та вчинили злочин.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 серпня,  заарештували усіх підозрюваних у вбивстві Олешка. 

Таким чином, суд заарештував підозрюваних Олександра Обухова та Максима Владимиренкова на 60 днів без права внесення застави. Повідомляється, що Владимиренков знаходився в автомобілі Mazda-6 разом з Обуховим.

 

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