ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вбивці Хашкаджі діяли за наказом, - глава МЗС Туреччини

Новини » Політика    27.11.2018 - 12:39
Вбивці Хашкаджі діяли за наказом, - глава МЗС Туреччини
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Чавушоглу слухав аудіозапис вбивства Хашкаджі, отриману спецслужбами Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вбивці журналіста Джамаля Хашкаджі діяли згідно з наказом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Süddeutsche Zeitung.

Також він додав, що "без доказів нічого не може сказати".

"Ми вважаємо, що люди, які прибули до Туреччини, не зробили б це на свій страх і ризик, це вже точно. Вони б на це не наважилися", - сказав Чавушоглу він.

Чавушоглу слухав аудіозапис вбивства Хашкаджі, отриману спецслужбами Туреччини.

"Журналіста вбили через сім хвилин після того, як він увійшов у консульство. Це був спланований злочин. Вони вбили його після того, як не змогли переконати повернутися (в Саудівську Аравію, - ред.)", - заявив він.

Зазначимо, Франція ввела санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі. У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам.

Раніше РБК-Україна писало, що в розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

 

У Саудівській Аравії відкинули версію про причетність принца до вбивства Хашкаджі У Саудівській Аравії можуть замінити спадкоємця після вбивства Хашкаджі
Новини України Джамаль ХашкаджиТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся