Вбивці Хашкаджі діяли за наказом, - глава МЗС Туреччини

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Чавушоглу слухав аудіозапис вбивства Хашкаджі, отриману спецслужбами Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вбивці журналіста Джамаля Хашкаджі діяли згідно з наказом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Süddeutsche Zeitung.

Також він додав, що "без доказів нічого не може сказати".

"Ми вважаємо, що люди, які прибули до Туреччини, не зробили б це на свій страх і ризик, це вже точно. Вони б на це не наважилися", - сказав Чавушоглу він.

Чавушоглу слухав аудіозапис вбивства Хашкаджі, отриману спецслужбами Туреччини.

"Журналіста вбили через сім хвилин після того, як він увійшов у консульство. Це був спланований злочин. Вони вбили його після того, як не змогли переконати повернутися (в Саудівську Аравію, - ред.)", - заявив він.

Зазначимо, Франція ввела санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі. У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам.

Раніше РБК-Україна писало, що в розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.