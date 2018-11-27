Убийцы Хашкаджи действовали по приказу, - глава МИД Турции

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Чавушоглу слушал аудиозапись убийства Хашкаджи, полученную спецслужбами Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что убийцы журналиста Джамаля Хашкаджи действовали в соответствии с приказом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Süddeutsche Zeitung.

Также он добавил, что "без доказательств ничего не может сказать".

"Мы полагаем, что люди, прибывшие в Турцию, не сделали бы это на свой страх и риск, это уж точно. Они бы на это не решились", - сказал Чавушоглу он.

Чавушоглу слушал аудиозапись убийства Хашкаджи, полученную спецслужбами Турции.

"Журналиста убили спустя семь минут после того, как он вошел в консульство. Это было спланированное преступление. Они убили его после того, как не смогли убедить вернуться (в Саудовскую Аравию, - ред.)", - заявил он.

Отметим, Франция ввела санкции против 18 граждан Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи. В МИД заявили, что преступление противоречит свободе прессы и основным правам.

Ранее РБК-Украина писало, что в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключил окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.