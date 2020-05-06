Вбивство сина Соболєва: суд залишив під вартою одного з підозрюваних

Фото: місце вбивства (kiev.informator.ua)

Другий підозрюваний Ібрагім Шахгириев оголосив голодування

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрюваного у пособництві в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Олександра Раєва, в результаті чого загинув трирічний син чиновника. Про це заявив адвокат підозрюваного Олександр Панченко в коментарі "Громадському".

Зазначається, що Олександр Раєв був затриманий разом з Ібрагімом Шахгириевим в кінці березня. Їм інкримінують пособництво у злочині. Скаргу захисника Шахгириева суд не розглянув через те, що з Печерського районного суду Києва ще не надійшли матеріали. Водночас, його захисник Дмитро Абрамчук зазначив, що він оголосив голодування, яку тримає вже 13 днів.

За рішенням суду першої інстанції підозрювані будуть перебувати під вартою до кінця травня. Захист оскаржив рішення через те, що вважає необґрунтованим звинувачення. За словами адвоката, воно базується на свідченнях іншого фігуранта, якому загрожує довічне позбавлення волі. Слідство вважає, що Раєв і Шахгириев могли знати про підготовлюваний злочин та сприяти організації.

Нагадаємо, замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.

Один з підозрюваних пострілом зі зброї поранив хлопчика, який знаходився в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного в замаху на вбивство Соболєва.