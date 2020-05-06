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Убийство сына Соболева: суд оставил под стражей одного из подозреваемых

Новости » Общество     06.05.2020 - 21:21
Убийство сына Соболева: суд оставил под стражей одного из подозреваемых
Фото: место убийства (kiev.informator.ua)

Второй подозреваемый Ибрагим Шахгириев объявил голодовку

Апелляционный суд города Киева оставил под стражей подозреваемого в пособничестве организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Александра Раева, в результате чего погиб трехлетний сын чиновника. Об этом заявил адвокат подозреваемого Александр Панченко в комментарии "Громадському".

Отмечается, что Александр Раев был задержан вместе с Ибрагимом Шахгириевым в конце марта. Им инкриминируют пособничество в преступлении. Жалобу защитника Шахгириева суд не рассмотрел из-за того, что из Печерского районного суда Киева еще не поступили материалы. В то же время, его защитник Дмитрий Абрамчук отметил, что он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней.

По решению суда первой инстанции подозреваемые будут находиться под стражей до конца мая. Защита обжаловала решение, так как считает обвинение необоснованным. По словам адвоката, оно базируется на показаниях другого фигуранта, которому грозит пожизненное лишение свободы. Следствие считает, что Раев и Шахгириев могли знать о готовящемся преступлении и способствовать организации.

Напомним, покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.

Один из подозреваемых выстрелом из оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.

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