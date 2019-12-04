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Суд арештував підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 13:07
Суд арештував підозрюваного у вбивстві сина Соболєва
Фото: Андрій Лаврега (facebook com dtp kiev ua)

Суд арештував Андрія Лаврегу

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту без права застави підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу. Про це повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

За версією слідства, саме Лаврег здійснив смертельний постріл.

"2 місяці тримання під вартою без права на заставу", - повідомила речниця про міру запобіжного заходу підозрюваному.

Зазначимо, що засідання суду відбувалось у закритому режимі.

Нагадаємо, вчора затриманим за вбивство сина депутата було оголошено про підозру. Їхні дії кваліфікували як умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб. За день до цього підозрюваних затримали.

РБК-Україна писало, що замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.

Повідомляється, що один з підозрюваних пострілом із зброї поранив хлопчика, який знаходився в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

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