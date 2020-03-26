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Вбивство сина Соболєва: прокуратура оголосила ще дві підозри

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 21:04
Вбивство сина Соболєва: прокуратура оголосила ще дві підозри
Фото: місце вбивства (kiev.informator.ua)

Наразі п’яти особам повідомлено про підозру

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру ще двом особам у причетності до убивства 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що повідомлено про підозру двом особам, які можуть бути причетні до нападу на родину депутата Київської облради та вбивства його 3-річного сина.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі-розшукові дії.

"З ініціативи заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, який відповідає за ювенальний напрям, у січні Офісом генерального прокурора було прийнято рішення щодо зміни підслідності та групи прокурорів в даному кримінальному провадженні. Наразі п’яти особам повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбулося замах на депутата В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного в замаху на вбивство Соболєва.

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