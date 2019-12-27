Вбивство Шеремета: суд не розглянув апеляцію на арешт Антоненко

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на утримання під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Засідання з розгляду апеляції на арешт Антоненко перенесли на 15:00 8 січня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з відсутністю матеріалів справи. При цьому, апеляційна скарга сторони захисту Антоненко надійшла в суд із запізненням.

Таким чином апеляційний суд залишив Андрія Антоненко під вартою.

Раніше поліція опублікувала повідомлення і розмови Антоненко про міну, а також відео її вилучення. За даними слідства, перед обшуком у квартирі Андрія Антоненко попросив брата дружини винести з квартири міну. Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розташованому на першому поверсі будинку.

Також повідомлялося, що 23 грудня Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненко.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.