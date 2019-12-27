Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Заседание по рассмотрению апелляции на арест Антоненко перенесли на 15:00 8 января. Такое решение было принято в связи с отсутствием материалов дела. При этом, апелляционная жалоба стороны защиты Антоненко поступила в суд с опозданием.

Таким образом апелляционный суд оставил Андрея Антоненко под стражей.

Ранее полиция опубликовала сообщения и разговоры Антоненко о мине, а также видео ее изъятия. По данным следствия, перед обыском в квартире Андрея Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома.

Также сообщалось, что 23 декабря Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.

Напомним, 12 декабря задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.