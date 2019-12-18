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Вбивство Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 20:11
Вбивство Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення
Фото: Павло Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Призначена комплексна експертиза, у тому числі молекулярна

Поліція опублікувала смс, розмови підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка про міну і відео її вилучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що перед обшуком у квартирі підозрюваний Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Андрій Антоненко разом із дружиною та її братом.

Призначена комплексна експертиза, у тому числі молекулярна.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко і Яна Дугарь.

13 грудня суд арештував Кузьменко та Антоненко. Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Новини України Павло Шеремет
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