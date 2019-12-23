ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненко

Новини » Політика     23.12.2019 - 16:39
Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненко
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції

У понеділок, 23 грудня, Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Адвокати наполягали на скасуванні утримання під вартою і обрання менш суворого запобіжного заходу для Антоненко. В апеляційній скарзі захисники Антоненко наполягали, що підозра, оголошене їх підзахисному, необґрунтовано.

Прокурори, у свою чергу, зазначили про ризик втечі підозрюваного, приховування від слідства, знищення речових доказів, тиску на свідків та інших невстановлених слідством осіб.

Під час прочитання суддею рішення суду, в залі засідання присутні почали кричати "Ганьба!".

"(Запобіжний захід - ред.) Залишити без змін", - заявив суддя.

Нагадаємо, раніше поліція опублікувала повідомлення і розмови Антоненко про міну, а також відео її вилучення. За даними слідства, перед обшуком у квартирі Андрія Антоненко попросив брата дружини винести з квартири міну. Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розташованому на першому поверсі будинку.

Пізніше стало відомо, що за вбивство Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якого знайшли в вилученої у підозрюваного Андрія Антоненко міні.

Додамо, що 19 грудня прокурор ГПУ Олександр Лукашенко, узгоджував підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета, не пройшов переатестацію. Він буде звільнений з органів прокуратури.

Зазначимо, колишній учасник АТО Андрій Антоненко, відомий як музикант Riffmaster, підозрюється в причетності до вбивства Шеремета в 2016 році. За рішенням суду він заарештований до 8 лютого 2020 року.

При вбивстві Шеремета використовувалася аналогічна знайденій у Антоненка речовина Ватажка диверсійної групи "ЛНР" засудили до 9 років тюрми
Новини України Павло ШереметСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся