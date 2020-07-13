ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вбивство Шеремета: Дугарь дозволили зняти електронний браслет

Київ, Україна, Понеділок 13 липня 2020 15:07
Вбивство Шеремета: Дугарь дозволили зняти електронний браслет
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Дугарь зможе вільно переміщатися територією України

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Яні Дугарь дозволили зняти електронний браслет.

Про це повідомив у Facebook один з її поручителів Руслан Горовий.

Так, свої рішенням суд зняв з Дугарь територіальні обмеження. За словами її адвокатів, рішення вступило в законну силу з моменту проголошення.

Дугарь запропонували зняти електронний браслет прямо в суді, однак їй це не вдалося через технічні конструкції пристрою.

Адвокати Дугарь повідомили, що зобов'яжуть слідчих зняти браслет з їх підопічною до кінця дня. Після цього, одна з трьох підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета зможе вільно переміщатися територією України.

Нагадаємо, в кінці травня суд відпустив військову медсестру Яну Дугарь під заставу, зобов'язавши її носити електронний браслет.

Двох інших фігурантів справи Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, залишили під вартою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Павло Шеремет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся