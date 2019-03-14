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Вбивство Олешка: підозрюваний виїжджав на територію Криму

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 20:59
Вбивство Олешка: підозрюваний виїжджав на територію Криму
Фото: суд над Сігідою (РБК-Україна)

Сігіда може впливати на свідків по справі, чим може перешкоджати розслідуванню

Прокуратура заявляє, що Михайло Сігіда, якого підозрюють в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка, після вчинення злочину виїжджав на територію Криму. Про це в ході судового засідання заявив прокурор Юрій Грицай, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що суд почався із двогодинною затримкою.

"Сігіді оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства за обтяжуючих обставин. Встановлено, що Сігіда забезпечив виконавців зброєю, автотранспортом для вчинення злочину. Висунута підозра обгрунтовується такими доказами: протокол огляду місця події, показання очевидців, протоколи огляду автомобілів. Допитаний як підозрюваний Матюшин,який розказав про роль Сігіди у вчиненні цього злочину, який розказав про вчинення цього злочину, забезпечив їх житлом", - сказав прокурор.

За його словами, існує ризик того , що Сігіда може впливати на свідків по справі, чим може перешкоджати розслідуванню.

"Після вчинення злочину він вже виїжджав на територію Криму. Він заможна людина та має фінансові можливості ухилятися від органів слідства. Враховуючи все вищевикладене, прошу продовжити строк тримання під вартою Сігіді до 15 квітня поточного року", - додав він.

Окрім того, адвокат Плецька також заявила клопотання про те, щоб додати до матеріалів відомість про стан здоров'я Михайла Сігіди.

"Прошу долучити виписку про стан здоров'я Сігіди, в якій є документи, зокрема кардіограма ", - сказала вона.

Нагадаємо, 31 липня, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

РБК-Україна писало, що 23 січня Запорізький апеляційний суд продовжив строк тримання під вартою Олександра Обухова, якого підозрюють у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". 

 

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