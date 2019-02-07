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У Львові затримали підозрюваного у організації вбивства Олешка

Новини » Надзвичайні події    07.02.2019 - 08:48
У Львові затримали підозрюваного у організації вбивства Олешка
Фото: затримання зловмисника (facebook.com/В'ячеслав Аброськін)

Зловмисник переховувався п'ять місяців

У Львові сьогодні вночі поліція затримала підозрюваного у організації вбивства активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна у Facebook

За словами Аброськіна, останні п’ять місяців зловмисник ховався у різних областях, постійно змінюючи місце проживання. 

"Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійца «Торнадо», мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - написав Аброськін.

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/В'ячеслав Аброськін)

У Львові затримали підозрюваного у організації вбивства Олешка

Нагадаємо, 31 липня, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

РБК-Україна писало, що 23 січня Запорізький апеляційний суд продовжив строк тримання під вартою Олександра Обухова, якого підозрюють у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". 

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