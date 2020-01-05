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Вбивство в Каховці: поліція повідомила деталі службової перевірки

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 16:25
Вбивство в Каховці: поліція повідомила деталі службової перевірки
Фото: протест під відділенням поліції Каховки (most.ks.ua)

Поліція проводить перевірку дій трьох членів слідчо-оперативної групи каховської поліції

Національна поліція Херсонській області проводить службову перевірку слідчо-оперативної групи каховської поліції в рамках розслідування вбивства чоловіка в Каховці, в якому може бути причетний співробітник поліції. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у Херсонській області Микола Вербицький, передає РБК-Україна.

За його словами, службове розслідування проводиться, починаючи з моменту надходження повідомлення про вчинений злочин щодо реагування і діями слідчо-оперативної групи на місці, а також діями керівництва місцевої поліції.

"протягом 3-5 днів ми проведемо перевірку і повідомимо результати. На даний момент відсторонений від займаної посади інспектор дозвільної системи Портою, який перебував на місці. Також перевірка проводиться з членів слідчо-оперативної групи - оперативний співробітник, черговий, слідчий. По всім ним проводиться службова перевірка. Всі понесуть суворі дисциплінарні стягнення", - повідомив Вербицький.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні. 4 січня розпочалась масова акція протесту в Каховці.

Також РБК-Україна писало, що у справі про вбивство чоловіка в Каховці проведуть повторну судмедекспертизу. До повторній експертизі допустять представника потерпілих.

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