Вбивство Хашкаджі: в МЗС Франції заявили про можливі санкції проти Саудівської Аравії

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Санкції можливі у разі, якщо буде доведено, що влада Саудівської Аравії причетна до вбивства журналіста

Франція не виключає будь-яких санкцій проти Саудівської Аравії, коли буде доведено, що її влада причетна до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі у Стамбулі. Про це заявив у середу міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми будемо вживати необхідних заходів проти відповідальних осіб", - сказав він.

В свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що її країна може припинити весь німецький експорт озброєнь до Саудівської Аравії, поки не буде пояснено вбивство.

Міністр применшив важливість продажів зброї Саудівській Аравії для французької економіки, заявивши, що вони становлять лише 7% загального обсягу експорту зброї Франції.

"Ми не залежні від Саудівської Аравії в цьому питанні", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в рамках розслідування справи про вбивство Джамаля Хашкаджі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі завершився допит 38 співробітників дипмісії. Зокрема, перший допит у справі про вбивство журналіста був проведений 19 жовтня.

Зазначимо, що Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Джамаля Хашкаджі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Зокрема, державний прокурор Сауда аль-Мохеба стверджує, що слідчі прийшли до такого висновку після ознайомлення з доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.