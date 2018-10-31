Убийство Хашкаджи: в МИД Франции заявили о возможных санкциях против Саудовской Аравии

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Санкции возможны в случае, если будет доказано, что власти Саудовской Аравии причастна к убийству журналиста

Франция не исключает каких-либо санкций против Саудовской Аравии, когда будет доказано, что ее власть причастна к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем принимать необходимые меры против ответственных лиц", - сказал он.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ее страна может прекратить весь немецкий экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, пока не будет объяснено убийство.

Министр преуменьшил важность продаж оружия Саудовской Аравии для французской экономики, заявив, что они составляют лишь 7% общего объема экспорта оружия Франции.

"Мы не зависимы от Саудовской Аравии в этом вопросе", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле завершился допрос 38 сотрудников дипмиссии. В частности, первый допрос по делу об убийстве журналиста был проведен 19 октября.

Отметим, что Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным. В частности, государственный прокурор Сауда аль-Мохеба утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.