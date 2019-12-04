Фото: Зелімхан Хангошвили (з відкритих джерел)

Німеччина вислала двох співробітників посольства РФ у зв'язку з вбивством громадянина Грузії

Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Генпрокуратура ФРН заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Додамо, Хангошвілі застрелили в парку в районі Моабит Берліна. За підозрою у вбивстві був затриманий 49-річний уродженець Чечні, він знаходиться в СІЗО. За версією слідства, з місця події стрілок зник на велосипеді. Слідчі впевнені, що вбивство було замовним.

Убитий вважався довіреною особою органів безпеки, входив до складу антитерористичного підрозділу грузинського МВС і брав участь в спецопераціях. Він допомагав боротися проти передбачуваного розширення російського впливу в регіоні. У Тбілісі на нього було скоєно замах, після чого Хангошвілі втік на Україну. Потім він перебрався до Берліна, де жив з дружиною і двома дітьми.

Нагадаємо, раніше в Німеччині винесли вирок сирійському мігрантові, який вбив місцевого чоловіка в місті Хемніц в 2018 році.