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Вбивство Гандзюк: суд відмовив у закритому розгляді справи Павловського

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 14:52
Вбивство Гандзюк: суд відмовив у закритому розгляді справи Павловського
Фото: Ігор Павловський в залі суду (РБК-Україна)

Прокурори просять Павловському нічний домашній арешт з покладанням на нього ряду обов'язків

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, про закритий розгляд справи сьогодні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення винесла суддя Олена Мелешак. Суддя задовольнив частково клопотання захисту, матеріали справи, які є таємницею слідства, будуть слухатися у закритому режимі. Зараз засідання триває з присутністю преси та вільних слухачів.
Адвокат Максим Болдін просить суд відпустити Ігоря Павловського під особисте зобов'язання.

Прокурори у свою чергу просять Ігорю Павловському нічний домашній арешт з покладанням на нього ряду обов'язків.

Зазначимо, вчора повідомлялося, що п'ятьом вірогідним виконавцям вбивства Гандзюк, а саме В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку, змінили підозру з умисного вбивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також журналісти "Слідство.інфо" з'ясували, що голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв міг впливати на офіційне розслідування.

Зазначимо, що Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Гандзюк, намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного. Також Мангера суд залишив на посаді голови Херсонської облради.

Раніше в ГПУ заявили, що слідство обгрунтовано вважає Сергія Торбіна організатором замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Однак, з'явилася інформація, що Торбіну також змінили підозру.

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