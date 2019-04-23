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Справа Гандзюк: адвокати Мангера намагаються скасувати підозру у замовлені вбивства

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 15:38
Справа Гандзюк: адвокати Мангера намагаються скасувати підозру у замовлені вбивства
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Відповідну скаргу адвокати подали у Шевченківського районного суду міста Києва

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на одного з адвокатів чиновника Олександра Шадріна.

За його словами, відповідну скаргу адвокати подали у Шевченківського районного суду міста Києва.

"Призначалось на сьогодні засідання, але у зв’язку із неявкою прокурора відкладено", - заявив Шадрін.

Він також додав, що причини, чому не прийшов прокурор, їм не повідомили.

"Вважаємо не було достатніх підстав для винесення такого рішення - повідомлення про підозру. Вважаємо його необґрунтованим", - додав адвокат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити в продовженні терміну відсторонення від посади підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. 

Крім того, Мангер повернувся на роботу.  За даними джерела, Мангер приходив на роботу і приймав відвідувачів, у той же час, за словами його адвокатів, Владислав Мангер перебував у реанімації.

Також Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на нього електронний браслет. Підозрюваного також зобов'язали з'явитися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження.

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