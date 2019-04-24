ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Гандзюк: суд отказал в закрытом рассмотрении дела Павловского

Новости » Общество    24.04.2019 - 14:52
Убийство Гандзюк: суд отказал в закрытом рассмотрении дела Павловского
Фото: Игорь Павловский в зале суда (РБК-Украина)

Прокуроры просят Павловскому ночной домашний арест с возложением на него ряда обязанностей

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, о закрытом рассмотрении дела сегодня. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение вынесла судья Елена Мелешак. Судья удовлетворил частично ходатайство защиты, материалы дела, которые являются тайной следствия, будут слушаться в закрытом режиме. Сейчас заседание продолжается с присутствием прессы и свободных слушателей.
Адвокат Максим Болдин просит суд отпустить Игоря Павловского под личное обязательство.

Прокуроры в свою очередь просят Игорю Павловскому ночной домашний арест с возложением на него ряда обязанностей.

Отметим, вчера сообщалось, что пятерым вероятным исполнителям убийства Гандзюк, а именно Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, изменили подозрение с умышленного убийства на нанесение тяжких телесных повреждений. Также журналисты "Слідство.інфо" выяснили, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев мог влиять на официальное расследование.

Отметим, что Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Гандзюк, пытаются отменить через суд его статус подозреваемого. Также Мангера суд оставил на должности главы Херсонской облрады.

Ранее в ГПУ заявляли, что следствие обоснованно считает Сергея Торбин организатором покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Однако, появилась информация, что Торбину также сменили подозрение.

Дело Гандзюк: адвокаты Мангера пытаются отменить подозрение в заказе убийства Убийство Гандзюк: суд по Павловскому снова перенесли
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины преступленияЕкатерина ГандзюкСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь