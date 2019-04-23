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Справа Гандзюк: ймовірних нападників вже не підозрюють у вбивстві

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 20:41
Справа Гандзюк: ймовірних нападників вже не підозрюють у вбивстві
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

П'ятьом вірогідним виконавцям вбивства змінили підозру

П'ятьом вірогідним виконавцям вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк змінили підозру з умисного вбивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідсво.Інфо".

Повідомляється, що Генеральна прокуратура змінила обвинувачення В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку, звинувативши їх в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу).

Крім того, аналогічне підозра змінили Сергію Торбіну, який, за версією слідства, організовував групу нападників.

17 квітня стало відомо, що прокуратура змінила підозра ще одному фігуранту справи Гандзюк - колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському. Замість організації вбивства його звинуватили у замовчуванні (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу).

Іншим фігурантам справи - Олексію Левіну та голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру - підозри поки не змінювали.

Також журналісти з'ясували, що голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв міг впливати на офіційне розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що адвокати Мангера намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

 

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