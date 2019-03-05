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Вбивство Гандзюк: рішення по відстороненню Мангера оголосять вранці

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 19:16
Вбивство Гандзюк: рішення по відстороненню Мангера оголосять вранці
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер заявив, що електронний браслет з нього вже зняли

Рішення Шевченківського суду Києва по клопотанню про відстороненню від посади Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, оголосять о 8.45 ранку. Про це заявив адвокат Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сторона захисту насамкінець судового розгляду відкликала два свої клопотання, подані раніше в ході засідання.

"Завтра о 8.45 суд оголосить рішення по відстороненню від посади Мангера", - сказав він.

Після засідання Шевченківського суду Владислав Мангер заявив, що електронний засіб контролю з нього вже зняли.

"Браслет уже зняли, а заставу ми не повертали. Мене хочуть відсторонити від посади на два місяці. Я вважаю, що це політичне замовлення", - сказав Мангер.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва розглядав клопотання про відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Владислава МангераЗазначимо, що Мангера підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Вчора Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення.

До суду надійшло клопотання про відсторонення Мангера Справа Гандзюк: суд залишив без задоволення апеляції по справі Мангера
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