Застрелений у Києві чоловік був свідком у справі "діамантових прокурорів"

Фото: місце вбивство Сергія Кисельова (kyiv.npu.gov.ua)

У Києві застрелили свідка по справі "діамантових прокурорів" Сергія Кисельова

У Києві невідомий застрелив свідка у справі "діамантових прокурорів" Сергія Кисельова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост колишнього заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе в Facebook.

За його словами, сьогодні у Києві застрелили Сергія Кисельова, який упізнав діаманти у справі "діамантових прокурорів".

"Убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими при обшуку у заступника прокурора Київської області Корнійця, так само зникло кілька млн доларів і десяток кілограмів золота. У свідченнях називав прізвища тодішнього заступника генпрокурора та заступника міністра МВС. Так само розповів, що взамін на те, щоб забути вкрадений при обшуку нал і золото, справу щодо нього закриють. Тоді так і сталося", - зазначив Сакварелідзе.

У той же час спікер ГПУ Андрій Лисенко в коментарі РБК-Україна не зміг підтвердити ці дані.

"У мене немає інформації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше апеляційний суд відмовив ГПУ в доступі до джерел журналіста "Нового времени" після публікації матеріалу про дочку "діамантового прокурора" Корнійця.



У 2015 році за підозрою в отриманні великого хабара затримали першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. В ході обшуків у них було вилучено гроші на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також діаманти і зброю. Справа "діамантових прокурорів" знаходиться на стадії судових слухань.

