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До суду надійшло клопотання про відсторонення Мангера

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 11:11
До суду надійшло клопотання про відсторонення Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Судове засідання по розгляду клопотання призначено на сьогодні

На розгляд у Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що судове засідання по розгляду вищезазначеного клопотання призначено на 13:30 5 березня в приміщенні Шевченківського районного суду Києва.

До суду надійшло клопотання про відсторонення Мангера

Нагадаємо, вчора Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення. Постанова оскарженню не підлягає.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли в СІЗО.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов з СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

 

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