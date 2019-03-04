ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа Гандзюк: суд залишив без задоволення апеляції по справі Мангера

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 20:17
Справа Гандзюк: суд залишив без задоволення апеляції по справі Мангера
Фото: Владислав Мангер на суді (РБК-Україна)

На засіданні прокурор заявила, що підозра Мангеру була цілком обгрунтованою

Київський апеляційний суд ухвалив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів і адвокатів стосовно Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Відповідне рішення виніс головуючий суддя Ященко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, прокурори просили змінити запобіжний захід на безальтернативний.

"Суд ухвалив ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого із визначенням застави 2.5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено 11 березня о 16 годині" , - сказав суддя.

Поки судді були у нарадчій кімнати у коридорі активісти почали скандувати: "Хто замовив Катю Гандзюк". В цей же час у залі судового засідання підтримка Мангера почала скандувати: "Правда за Мангером".

На засіданні прокурор заявила, що підозра Мангеру була цілком обгрунтованою.

"Ухвала слідчого судді про заставу є необгрунтованою в частині застави. Прошу розглянути апеляційну скаргу, задовольнити і прийняти рішення", - сказала прокурор.

В ході засідання адвокат Костянтин Глоба запропонував прокуратурі забрати апеляційну скаргу.

"Я пропоную прокуратурі забрати апеляційну скаргу. Якщо зараз прокуратура відмовитися від підтримання своїх апеляційних скарг, ми також відмовимося", - заявив він.

Нагадаємо, адвокат Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, заявив, що не планує забирати заставу. 

РБК-Україна писало, що Шевченківський райсуд Києва сьогодні розглядав клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру. В ході засідання прокурор просив продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Натомість, суддя відмовив прокурору у цьому клопотанню.

Щодо Мангера діє запобіжний захід у вигляді застави, - прокурор Справа Гандзюк: суд відмовився продовжити покладені на Мангера обов'язки
Новини України КиївКатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся