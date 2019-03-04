Справа Гандзюк: суд залишив без задоволення апеляції по справі Мангера

Фото: Владислав Мангер на суді (РБК-Україна)

На засіданні прокурор заявила, що підозра Мангеру була цілком обгрунтованою

Київський апеляційний суд ухвалив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів і адвокатів стосовно Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Відповідне рішення виніс головуючий суддя Ященко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, прокурори просили змінити запобіжний захід на безальтернативний.

"Суд ухвалив ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого із визначенням застави 2.5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено 11 березня о 16 годині" , - сказав суддя.



Поки судді були у нарадчій кімнати у коридорі активісти почали скандувати: "Хто замовив Катю Гандзюк". В цей же час у залі судового засідання підтримка Мангера почала скандувати: "Правда за Мангером".

На засіданні прокурор заявила, що підозра Мангеру була цілком обгрунтованою.



"Ухвала слідчого судді про заставу є необгрунтованою в частині застави. Прошу розглянути апеляційну скаргу, задовольнити і прийняти рішення", - сказала прокурор.

В ході засідання адвокат Костянтин Глоба запропонував прокуратурі забрати апеляційну скаргу.

"Я пропоную прокуратурі забрати апеляційну скаргу. Якщо зараз прокуратура відмовитися від підтримання своїх апеляційних скарг, ми також відмовимося", - заявив він.

Нагадаємо, адвокат Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, заявив, що не планує забирати заставу.

РБК-Україна писало, що Шевченківський райсуд Києва сьогодні розглядав клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру. В ході засідання прокурор просив продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Натомість, суддя відмовив прокурору у цьому клопотанню.