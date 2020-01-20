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По справі Гандзюк проходять масові обшуки

Новини » Нерухомість     20.01.2020 - 09:28
По справі Гандзюк проходять масові обшуки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці шукають докази по справі Гандзюк

Генеральною прокуратурою розпочато ряд обшуків з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що прокуратура і Служба безпеки України проводять обшуки для пошуку додаткових доказів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Служба безпеки України і Генеральна прокуратура обіцяли найближчим часом поінформувати суспільство про нові вагомі результати у справі Гандзюк.

До цього Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Зазначимо, ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

РБК-Україна писало, що 31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Громадська активістка померла 4 листопада в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

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Новини України обшукКатерина Гандзюк
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