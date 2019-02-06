Луценко розповів про хід розслідування вбивства Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Луценко обіцяє результати й у справі Ноздровської

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк ГПУ досягне результату. Про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"І щодо Ноздровської, і щодо Гандзюк - прокуратура і там, і там доб'ється результату. У випадку з Катериною Гандзюк ми готові встановити не тільки замовників, але попутно розкрити і тих, хто попереджував учасників цієї справи, щоб вони покидали територію України, які вчиняли тиск на прокурора, і багато іншого. Все це буде зроблено, але спочатку ми завершимо слідство з виходом на того, хто замовляв вбивство", - сказав Луценко.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активістки Катерини Гандзюк.

РБК-Україна писало, що 4 лютого в Києві громадські активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?". Активісти вимагали щоб Мангер пішов у відставку.

До цього Луценко говорив, що розслідування вбивства Катерини Гандзюк майже готове.

Відзначимо, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.