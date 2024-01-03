Убийство писателя Вакуленко: дело передано в суд, оккупантам грозит пожизненное

Расследование убийства писателя Владимира Вакуленко во время оккупации части Харьковской области было завершено. Дело передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Кто обвиняется

Отмечается, что обвиняемые проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ и являются уроженцами города Луганск.

33-летний является командиром этой роты с позывным "Лев", другой - его подчиненный, пулеметчик по кличке "Удод".

Детали дела

По данным следствия, в прошлом году оба обвиняемых находились в оккупированном в то время селе Капитоловка Изюмского района. Они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, который выступает против действий РФ.

22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали к его дому и провели там "обыск". После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их к своему месту дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью".

"Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду с целью выявления на его теле татуировок с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, российские захватчики увезли обратно писателя вместе с его сыном.

Однако 24 марта оккупанты снова вернулись, и на этот раз "задержали" только писателя", - пишет прокуратура.

Оккупанты расстреляли писателя

Также они забрали рюкзак Вакуленко с шевронами ВСУ и "АЗОВа", который мужчина носил с собой даже во время оккупации, отстаивая собственную проукраинскую позицию. После этого командир роты "Лев" приказал своему собрату-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова.

Фото: Оккупанты (facebook.com/prokuraturakharkiv)

В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги вблизи АЗС, расположенной на автодороге из города Изюм в направлении села Капитоловка.

Боевики убили еще троих человек

Прокуратура сообщает, что на этом зверства оккупантов не завершились. Им инкриминируются убийства еще трех гражданских мужчин. Среди них - бывший участник АТО и двое мужчин, которых российские захватчики задержали в лесу, когда пострадавшие собирали шишки для разжигания самовара и приготовления чая.

Людей удерживали в погребе в антисанитарных условиях, без света, а также систематически били палками по всему телу. Обвиняемых не остановило даже то, что одному из мужчин было 76 лет и он едва передвигался.

После жестоких пыток оккупанты отвезли всех трех пострадавших в лес в Капитоловке. Как и с убийством Владимира Вакуленко, командир роты приказал своему подчиненному по кличке "Удод" застрелить мужчин. Экспертизами установлено, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего пострадавшего оккупанты забили ногами и руками до смерти.

Обидва окупанти знущалися над людьми

Допрошенные свидетели рассказали, что командир роты "хвастался" перед людьми, что причастен к убийствам их односельчан, но добавил, что своими руками это не делал, аргументируя это тем, что "сам боится убивать".

Также правоохранителями установлен еще один факт жестокого обращения обвиняемых с мирным населением. Одному из "задержанных" они силой засунули в рот 1 гривну.

Оккупанты добавили, что если мужчина уберет "кляп" изо рта, они его расстреляют. Однако после нечеловеческого содержания в погребе они таки отпустили гражданского мужчину.

Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы

Установлено, что все преступления "Лев" и "Удод" совершали в группе с другими российскими военными. Принимаются все меры для привлечения к уголовной ответственности каждого оккупанта, причастного к военным преступлениям.

Обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны направлено в Дзержинский районный суд города Харькова.

Сейчас обвиняемые находятся в розыске. Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство Вакуленко

В ноябре прошлого года стало известно, что оккупанты убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это показали фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.

В ноябре правоохранители установили личности двух оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийства еще трех человек во время оккупации Харьковской области.