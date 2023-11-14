Правоохранители идентифицировали боевиков "ЛНР", которые расстреляли писателя Вакуленко

Правоохранители установили личности двух оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийства еще трех человек во время оккупации Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум российским военным сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Это командир этой роты с позывным "Лев" и его подчиненный, пулеметчик по прозвищу "Удод". Оба - уроженцы города Луганск.

По данным следствия, в прошлом году подозреваемые находились в оккупированном в то время с. Капитловка Изюмского района. Они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, выступающий против действий РФ.

22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в его дом и провели там "обыск". После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их к месту своей дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству с "новой властью".

Получив отказ, они заставили мужчину снять одежду для обнаружения на его теле татуировок с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, русские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном.

24 марта оккупанты снова вернулись и на этот раз "задержали" только писателя. После этого командир роты "Лев" приказал своему подчиненному-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте.

Кроме того, подозреваемым инкриминированы убийства еще трех гражданских. Среди них - бывший участник АТО и двое мужчин. Их содержали в погребе в антисанитарных условиях, без света, систематически избивали палками по всему телу.

После пыток оккупанты отвезли всех троих пострадавших в лес в Капитоловке. Командир роты приказал своему подчиненному по прозвищу "Удод" застрелить мужчин. Экспертизами установлено, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего потерпевшего оккупанты забили до смерти.

Также правоохранители установили еще один факт жестокого обращения подозреваемых с мирным населением. Одному из "задержанных" они силой засунули в рот гривневую купюру. Оккупанты добавили, что, если мужчина уберет ее изо рта, они его расстреляют. Однако после бесчеловечного содержания в погребе они отпустили гражданского.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Установлено, что все преступления "Лев" и "Удод" совершались в группе с другими российскими военными, идентификация которых продолжается.

Убийство Вакуленко

В ноябре прошлого года стало известно, что кафиры убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это показали фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.

В марте 2022 года российские оккупанты похитили писателя из его дома в селе Капитолевка близ Изюма. Родители Вакуленко искали сына больше полугода. Впоследствии они узнали, что Владимира похитили российские оккупанты.

После деоккупации Изюма было найдено массовое захоронение и журнал местной ритуальной службы, в котором имя писателя было указано под номером 319. И хотя сначала прокуратура Харьковской области отрицала наличие тела писателя, расследователи нашли фото похороненного под этим номером.

На нем были прострелены документы Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на то, что имел писатель. В настоящее время гибель писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий.