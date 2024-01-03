Убивство письменника Вакуленка: справу передано до суду, окупантам загрожує довічне

Розслідування вбивства письменника Володимира Вакуленка під час окупації частини Харківської області було завершено. Справу передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Хто є обвинуваченими

Зазначається, що обвинувачені проходять військову службу в 4-й роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ і є уродженцями міста Луганськ.

33-річний є командиром цієї роти з позивним "Лев", інший - його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод".

Деталі справи

За даними слідства, торік обидва обвинувачені перебували в окупованому на той час селі Капитолівка Ізюмського району. Вони дізналися, що в селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій РФ.

22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку і провели там "обшук". Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагалися схилити письменника до співпраці "з новою владою".

"Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом із його сином.

Однак 24 березня окупанти знову повернулися, і цього разу "затримали" тільки письменника", - пише прокуратура.

Окупанти розстріляли письменника

Також вони забрали рюкзак Вакуленка з шевронами ЗСУ та "АЗОВу", який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрілив у чоловіка з пістолета Макарова.

Фото: Окупанти (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Унаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованої на автодорозі з міста Ізюм у напрямку села Капитолівка.

Бойовики вбили ще трьох людей

Прокуратура повідомляє, що на цьому звірства окупантів не завершилися. Їм інкримінуються вбивства ще трьох цивільних чоловіків. Серед них - колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали в лісі, коли постраждалі збирали шишки для розпалювання самовара та приготування чаю.

Людей утримували в погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палицями по всьому тілу. Обвинувачених не зупинило навіть те, що одному з чоловіків було 76 років і він ледь пересувався.

Після жорстоких катувань окупанти відвезли всіх трьох постраждалих до лісу в Капитолівці. Як і з убивством Володимира Вакуленка, командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько "Удод" застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двох загиблих було вбито пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами і руками до смерті.

Обидва окупанти знущалися над людьми

Допитані свідки розповіли, що командир роти "хвалився" перед людьми, що причетний до вбивств їхніх односельців, але додав, що своїми руками це не робив, аргументуючи це тим, що "сам боїться вбивати".

Також правоохоронцями встановлено ще один факт жорстокого поводження обвинувачених із мирним населенням. Одному із "затриманих" вони силою засунули до рота 1 гривню.

Окупанти додали, що якщо чоловік прибере "кляп" із рота, вони його розстріляють. Однак після нелюдського утримання в погребі вони таки відпустили цивільного чоловіка.

Окупантам загрожує довічне позбавлення волі

Встановлено, що всі злочини "Лев" і "Удод" скоювали в групі з іншими російськими військовими. Вживаються всі заходи для притягнення до кримінальної відповідальності кожного окупанта, причетного до військових злочинів.

Обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни скеровано до Дзержинського районного суду міста Харкова.

Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Окупантам загрожує довічне позбавлення волі.

Вбивство Вакуленка

У листопаді минулого року стало відомо, що окупанти вбили під Харковом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це засвідчили фотодокази та результати ДНК-експертизи.

У листопаді правоохоронці встановили особи двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківської області.