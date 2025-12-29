Обезопасил себя от ордера МУС? Путин запретил исполнять в РФ решения иностранных судов

Нововведения предусматривают, что норма о запрете на исполнения решений иностранных судов будет внесена в закон "О судебной системе России".

Теперь России больше не подлежат исполнению решения судов по уголовным делам, которые были вынесены иностранными государствами без участия РФ.

Кроме того, вводится запрет на исполнение постановлений международных судебных органов, если их юрисдикция не закреплена международным соглашением с Россией или резолюцией Совбеза ООН.