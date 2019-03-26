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Uber уклав найбільшу в своїй історії угоду

Новини » Телеком & IT    26.03.2019 - 11:28
Uber уклав найбільшу в своїй історії угоду
Ілюстративне фото (flickr/Elliott Brown)

Uber купує близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів

Американська компанія Uber Technologies Inc., яка надає послуги з замовлення таксі та доставку їжі, уклала найбільшу в своїй історії угоду з купівлі близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Повідомляється, що з цієї суми Uber виплатить 1,4 млрд грошима, а залишок - конвертованими нотами. Також повідомляється, що для покупки Careem потрібен дозвіл регуляторів органів 15 країн, в яких працює цей сервіс. Очікується, що угода буде закрита в I кварталі 2020 року, а бренд Careem збережеться після переходу в Uber.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Uber запустив в Індії послугу замовлення човнів. Стартова ціна для човнів, розрахованих на шість або вісім місць, сягає 80 доларів, а човни до 10 місць - 132 долари за поїздку. У той же час компанія буде бронювати човна в разі замовлення всього судна одразу.

На початку року в Іспанії пройшли масові страйки проти Uber. Зокрема, в Мадриді і Барселоні страйкували таксисти на знак протесту проти нерівних умов роботи з водіями, які обслуговують клієнтів через онлайн-платформи Uber і Cabify.

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