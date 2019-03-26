Uber заключил крупнейшую в своей истории сделку

Иллюстративное фото (flickr/Elliott Brown)

Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов

Американская компания Uber Technologies Inc., которая предоставляет услуги по заказу такси и доставке еды, заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сообщается, что из этой суммы Uber выплатит 1,4 млрд деньгами, а остаток - конвертируемыми нотами. Также сообщается, что для покупки Careem потребуется разрешение регуляторов органов 15 стран, в которых работает этот сервис. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 года, а бренд Careem сохранится после перехода в Uber.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber запустил в Индии услугу заказа лодок. Стартовая цена для лодок, рассчитанных на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а лодки до 10 мест - 132 доллара за поездку. В то же время компания будет бронировать лодки в случае заказа всего судна сразу.

В начале года в Испании прошли массовые забастовки против Uber. В частности, в Мадриде и Барселоне бастовали таксисты в знак протеста против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify.