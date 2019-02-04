Uber запустив в Індії послугу замовлення човнів

Сервіс Uber Boat було запущено як пілотний проект
Компанія Uber запустила послугу перевезення на човнах в індійському місті Мумбаї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN із посиланням на речника компанії.
Відтепер пасажири зможуть подорожувати на човнах між трьома точками в місті.
"Компанія-перевізник запустила сервіс Uber Boat в індійській фінансовій столиці Мумбаї в неділю", - йдеться в повідомленні.
Стартова ціна для суден, які розраховані на шість або на вісім місць, сягає 80 доларів, а човни до 10 місць - 132 долари за поїздку. Водночас компанія бронюватиме човни у разі замовлення всього судна відразу.
За словами речника, сервіс Uber Boat було запущено як пілотний проект, але впродовж наступних тижнів він буде розширятися.
Нагадаємо, в Мадриді і Барселоні триває страйк таксистів в знак протесту проти нерівних умов роботи з водіями, які обслуговують клієнтів через онлайн-платформи Uber і Cabify.
До цього Господарський суд Брюсселя (Бельгія) заборонив роботу американського сервісу Uberв місті.
Також Верховний суд Данії зобов'язав чотирьох водія Uber виплатити штрафи за незаконну діяльність. Один з водіїв був оштрафований на 486,500 датських крон (78,060 доларів).