Статус УБД военным будут предоставлять автоматически: Рада планирует упростить процедуру

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта (№10062 и 9681), касающиеся автоматического предоставления статуса участника боевых действий (УБД). На их базе будет создан общий ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Как сообщил депутат, один из авторов проекта №10062, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, признал, что только 15% военных получили статус УБД из-за сложной процедуры.

Проект о статусе УБД

В сентябре в Верховную раду внесли законопроект №10062, призванный ускорить получение статуса участника боевых действий.

Проектом предлагается предусмотреть:

информационное взаимодействие между государственными реестрами в связи с обретением статуса участника боевых действий;

установление возможности граждан подать заявление в бумажной или электронной форме, в частности, средствами Портала ДІЯ и Единого государственного реестра ветеранов войны для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших защитников и защитниц;

установление особенностей обретения статуса УБД на основании справки в электронном виде.

Сложный путь

По информации Министерства обороны Украины, деятельность сектора безопасности и обороны сегодня обеспечивают более миллиона людей в различных структурах. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу Украины - 60 тысяч, в Национальную гвардию Украины - 90 тысяч, в Национальную полицию Украины - 100 тысяч.

По данным Министерства обороны, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на август 2023 года только 95 846 человек, участвовавших в обеспечении обороны, получили статус участника боевых действий.