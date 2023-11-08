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Статус УБД военным будут предоставлять автоматически: Рада планирует упростить процедуру

Украина, Среда 08 ноября 2023 14:32
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Статус УБД военным будут предоставлять автоматически: Рада планирует упростить процедуру Фото: Рада сделала шаг к автоматическому предоставлению статуса участника боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта (№10062 и 9681), касающиеся автоматического предоставления статуса участника боевых действий (УБД). На их базе будет создан общий ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Как сообщил депутат, один из авторов проекта №10062, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, признал, что только 15% военных получили статус УБД из-за сложной процедуры.

Проект о статусе УБД

В сентябре в Верховную раду внесли законопроект №10062, призванный ускорить получение статуса участника боевых действий.

Проектом предлагается предусмотреть:

  • информационное взаимодействие между государственными реестрами в связи с обретением статуса участника боевых действий;
  • установление возможности граждан подать заявление в бумажной или электронной форме, в частности, средствами Портала ДІЯ и Единого государственного реестра ветеранов войны для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших защитников и защитниц;
  • установление особенностей обретения статуса УБД на основании справки в электронном виде.

Сложный путь

По информации Министерства обороны Украины, деятельность сектора безопасности и обороны сегодня обеспечивают более миллиона людей в различных структурах. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу Украины - 60 тысяч, в Национальную гвардию Украины - 90 тысяч, в Национальную полицию Украины - 100 тысяч.

По данным Министерства обороны, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на август 2023 года только 95 846 человек, участвовавших в обеспечении обороны, получили статус участника боевых действий.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2023 году фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным ВСУ, 93% – ветеранам нынешней войны и 95% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

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