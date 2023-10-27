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Срок прохождения ВВК сокращают: сколько дней есть на медосмотр

Украина, Пятница 27 октября 2023 14:27
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Срок прохождения ВВК сокращают: сколько дней есть на медосмотр Фото: в Украине сокращают сроки прохождения ВВК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сроки прохождения военно-врачебной комиссии в Украине сокращают. Теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Минздрав сокращает сроки прохождения ВВК согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, которое было введено в действие указом президента Украины.

Изменения предусматривают установление четких сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

  • на проведение медосмотра о пригодности к военной службе дается не более 4 рабочих дней;
  • на проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;
  • на проведение инструментальных исследований - не более 3 рабочих дней.

Главам областных военкоматов и работникам больниц поручили соблюдать установленные сроки. Также они должны организовать маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди.

Минздрав также сделал шаг к цифровизации ВВК. Теперь медики могут использовать электронную систему здравоохранения и просматривать имеющиеся записи.

"В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с заданием СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года", - добавили в Минздраве.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывало, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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