Оккупанты немного продвинулись под Купянском, - Трегубов

18:50 01.05.2026 Пт
2 мин
Противник действует малыми группами и пытается скрытно продвигаться вперед
aimg Анастасия Никончук
Оккупанты немного продвинулись под Купянском, - Трегубов Фото: ВСУ (twitter.com GeneralStaffUA)
На Купянском направлении ухудшилась ситуация - российские войска усилили попытки наступления и продолжают давить на украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова.

Купянское направление под давлением

Купянское направление остается одной из наиболее напряженных зон на фронте. По словам Трегубова, в последние месяцы обстановка здесь стала сложнее из-за постоянных атак российских сил, которые пытаются приблизиться к городу и вытеснить украинские подразделения за реку Оскол.

Тактика малых групп и попытки прорыва

Противник использует тактику небольших пехотных групп и ищет способы скрытого продвижения, включая использование инженерной инфраструктуры.

В частности, зафиксированы попытки проникновения через трубопроводы. Однако, как отмечается, значительная часть таких действий пресекается еще на подступах к позициям.

Ситуация на ключевых участках

Трегубов уточнил, что ключевыми точками остаются сам Купянск и правый берег Оскола.

Российские силы пытаются продвигаться с северного направления, где им удалось незначительно закрепиться в районе Голубовки. Также продолжаются попытки давления на северные окраины города.

Бои на левом берегу Оскола

Отдельно отмечается ситуация на левобережье, где расположен украинский плацдарм.

Российские подразделения пытаются вытеснить украинские силы в направлении Купянско-Узлового.

Наиболее активные столкновения фиксируются в районе Кившаровки, где атаки идут сразу с нескольких направлений.

Обстановка остается напряженной

Несмотря на усложнение ситуации, украинская сторона сохраняет контроль над ключевыми участками.

Поле боя насыщено беспилотниками и средствами поражения, что существенно ограничивает продвижение противника и приводит к высоким потерям среди атакующих подразделений.

Напоминаем, что в Министерстве обороны Украины подтвердили случаи использования неправомерных методов в работе групп оповещения, включая блокирование дорожного движения и применение силовых действий при задержании граждан.

Отметим, что после очередной, уже четвертой атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ в ночь на 1 мая на предприятии зафиксировано снижение производственных мощностей.

